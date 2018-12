Ulm (ots) - Zwischen 8.15 und 18 Uhr kletterte der Einbrecher auf einen Balkon im Johannes-Mynsinger-Weg. Er brach die Tür auf und ging in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort suchte er nach Brauchbarem. Der Unbekannte fand verschlossene Pakete. Die hatte die Bewohnerin bereit gelegt, um sie zu versenden. Der Täter öffnete sie. Beute fand er darin jedoch nicht. Die fand er in den Wohnräumen: Mit einem Tablet und einer Armbanduhr flüchtete der Unbekannte. Seine Spuren ließ er an dem Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern der Ulmer Polizei (0731/1880) erste Hinweise auf den Einbrecher.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

