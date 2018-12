Ulm (ots) - Gegen 14.45 Uhr wollte der Mercedesfahrer rückwärts aus einer Parklücke fahren. Er schaffte es nicht und fuhr wieder vorwärts. Dabei prallte er gegen einen Smart. Der stand neben dem Pkw des 79-Jährigen. Eine Polizeistreife war zufällig in der Bahnhofstraße und hatte den Unfall gesehen. Die Polizisten kontrollierten den Unfallverursacher. Dabei rochen sie Alkohol. Sie hatten den Verdacht, dass der Mann zuviel davon intus hat. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

