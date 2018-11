Ulm (ots) - Die 39-Jährige war gegen 2 Uhr mit dem Sportwagen in der Altsteußlinger Straße in Ehingen unterwegs. Beim Abbiegen Am Wenzelstein trat die Frau versehentlich auf das Gas. Eigentlich wollte sie bremsen, sagte sie der Polizei. Der Porsche brach aus und steuerte gegen eine Gartenmauer. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Wagen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Polizei ist derzeit noch nicht bekannt, wie hoch der Schaden an der Mauer ist.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

