Ulm (ots) - Der Radfahrer war gegen 5.15 Uhr auf einem Schotterweg entlang der Walpertshofer Straße Richtung Industriegebiet unterwegs. Als er in einen Radweg einbiegen wollte, kam er zu weit auf den Grünstreifen und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Ein Passant kam vorbei. Er fand den Radfahrer und verständigte den Rettungsdienst. Der Krankenwagen brachte den 55-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden am Fahrrad blieb gering. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392 / 9630 0) nahm den Unfall auf und ermittelt den Unfallhergang.

Die Polizei rät auch Radlern, die Geschwindigkeit anzupassen. Vor allem bei Dunkelheit und auf "unsicheren" Wegen. Wer sich einer Einmündung nähert, muss bremsbereit sein und sein Fahrzeug ständig beherrschen. Damit alle sicher ankommen.

