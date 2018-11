POL-UL: (GP) Donzdorf - Trickdiebin stiehlt 150 Euro

Ulm (ots) - Als der 65-Jährige am Freitagmittag, kurz vor 16 Uhr, am Wöhrplatz in sein Auto eingestiegen war, klopfte eine Frau an der Beifahrerscheibe. Er öffnete ihr und sie bat um eine Spende für Gehörlose. Die Frau setzte sich auf den Beifahrersitz. Nachdem der Geschädigte ihr einen Geldschein übergeben hatte und seine Unterschrift tätigte, griff die Frau in seinen Geldbeutel. Dies bemerkte der Mann und verwies sie dem Auto. Die Frau, die deutsch, englisch und vermutlich eine südosteuropäische Sprache sprach, flüchtete daraufhin und stieg in einen schwarzen Seat Leon mit Duisburger (DU-) Kennzeichen. Hinterher wurde festgestellt, dass 150 Euro fehlen. Die Ermittlungen führt der Polizeiposten in Donzdorf.

