POL-UL: (UL) Ulm - Wohnsitzloser verschaffte sich eine Unterkunft

Ulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses einen unberechtigten Mitbewohner fest. Dieser hielt sich in der Kellerwohnung auf. Der 38-Jährige räumte ein, dass er seit mehreren Tagen in der Wohnung nächtige. Wie er sich den Zutritt verschaffte, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Mann aus dem Raum Ravensburg verfügt über keine Unterkunft. In der Wohnung wurde Mobiliar offensichtlich beschädigt. Die Schadenshöhe kann aber noch nicht beziffert werden.

+++++++++++++++++++++++++++ 2222723

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell