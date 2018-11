Ulm (ots) - Die Diebe schlugen an einem Auto die Scheibe der Beifahrertür ein. Das stand tagsüber in einem Parkhaus am Oberen Eselsberg. Im Handschuhfach befand sich ein Navigationsgerät. Dies machten die Autoknacker zu ihrer Beute.

In der Nacht auf Donnerstag schlugen Diebe an zwei Mercedes die Seitenscheiben ein. Beide Autos parkten in einer Tiefgarage in der Frauensteige. Die Täter erbeuteten Geld und flüchteten.

Tipp der Polizei: Autoaufbrecher haben es besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios und Mobiltelefone abgesehen. Aber auch andere Wertsachen, Taschen oder Kleidung haben sie im Visier.

- Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. - Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind Dieben bekannt.

