Ulm (ots) - Der 20-Jährige war gegen 7 Uhr auf der neuen B 10 in Richtung Eislingen unterwegs. Auf einer Brücke Höhe der Anschlussstelle Süßen-West/Gingen-Ost war die Straße glatt. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Auto schleuderte gegen beide Leitplanken. Ein Helfer des Rettungsdienstes kam zufällig vorbei und kümmerte sich um den Leichtverletzten. Ein Abschlepper holte das kaputte Auto. An dem beträgt der Schaden etwa 2.500 Euro. Durch den Unfall entstand ein Stau. Das bemerkte ein Fahrer zu spät. Der ebenfalls 20-Jährige fuhr mit seinem BMW in den Mercedes eines 21-Jährigen. Der BMW-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Schaden an diesen Autos beträgt rund 10.000 Euro. Mitarbeiter der Straßenmeisterei säuberten die Straße. Polizisten sperrten diese für etwa zwei Stunden.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem. Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen.

