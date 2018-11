Ulm (ots) - Kurz nach 17 Uhr wollte der Unbekannte wohl in Bad Schussenried einbrechen. Er machte sich im Sägemühleweg am Fenster einer Firma zu schaffen. Ein Angestellter bemerkte das. Er öffnete das Fenster und blickte dem Einbrecher direkt ins Gesicht. Der erschrak und rannte sofort weg. Mit seinem Werkzeug in der Hand flüchtete er in Richtung Bahnhof. Die Polizei suchte sofort nach dem Unbekannten. Bislang jedoch ohne Erfolg. Jetzt ermittelt die Polizei in Bad Schussenried (Hinweis-Telefon: 07583/942020). Wie der Zeuge mitteilte, war der Einbrecher 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß und trug einen blauen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Er trug auch eine dunkelblaue Jeans mit auffallend gezackter Naht an der Seite, dazu schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen.

In der Nacht zum Donnerstag versuchte sich ein Unbekannter an einer Firma in Ochsenhausen. An dem Haus in den Unteren Wiesen hebelte er an der Tür. Die war jedoch zu stabil. Der Einbrecher musste unverrichteter Dinge flüchten. Ihn sucht jetzt die Polizei in Ochsenhausen (Tel. 07352/202050), die wegen des Einbruchs ermittelt.

Vorbeugung: Die Fälle zeigten, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, sagt die Polizei. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Kreis Biberach ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

