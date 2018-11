Ulm (ots) - Der 43-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr von Heuchlingen in Richtung Heldenfingen. Bei Nebel kam er mit seinem Toyota von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Die herbeigerufenen Polizisten bemerkten, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Rettungskräfte brachten den eher Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein musste der Mann auch abgeben. Am Auto entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

