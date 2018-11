Ulm (ots) - Gegen 10.15 Uhr fuhr eine 46-Jährige von Kanzach Richtung Bad Buchau. Auf Höhe Kappel wollte sie links in die Riedlinger Straße abbiegen. Die Seat-Fahrerin übersah hierbei einen entgegenkommenden VW Bus. Die Autos stießen zusammen. Die Frau wurde dabei schwer, die beiden VW-Insassen leicht verletzt. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 47 und 38 Jahren. Der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzten in Krankenhäuser. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Ein Abschlepper holte die kaputten Autos.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

