Ulm (ots) - Gegen 18.45 Uhr war die 16-Jährige in der Alten Holzhäuser Straße Richtung Uhingen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hatte sie eine Windböe erfasst. Die Jugendliche stürzte und ihre Yamaha schlitterte in einen entgegenkommenden VW. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei an jedem Fahrzeug auf rund 1.000 Euro.

