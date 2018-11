Ulm (ots) - Kurz nach 14.30 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle Ulm ein Notruf ein, in welchem der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens gemeldet wurde. Als Einsatzörtlichkeit wurde ein Pferdestall in der Scharenstetter Straße benannt. Umgehend wurden die Feuerwehren aus Laichingen und Merklingen alarmiert. Sie rückten mit einem Großaufgebot an Helfern und Fahrzeugen an. Sie konnten einen Schwelbrand der Heizungsanlage nahe der Pferdeboxen schnell ablöschen. Glücklicherweise entstand nur minimaler Sachschaden, Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Als Brandursache wurde ein Kurzschluss in der Heizung der Frischwasserversorgung für die Pferdeboxen festgestellt.

