POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunkener greift Klinikpersonal an

Ulm (ots) - Am Sonntag, gegen 02.40 Uhr, benötigte das Personal der Helfensteinklinik Hilfe durch die Polizei. Ein junger Mann war wegen Alkoholmissbrauch auf der Intensivstation aufgenommen worden. Obwohl der Transport zur Klinik problemlos verlief, begann er auf das Personal einzuschlagen und einzutreten. Dem Klinikpersonal gelang es den Patienten auf einem Bett zu fixieren. Der 17-jährige verweigerte weiterhin verbal die medizinische Versorgung. Die Polizei musste sich der Sache annehmen. Auch dem zwischenzeitlich eingetroffenen Vater gelang es nicht den Sohn zu beruhigen. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen und gefesselt zum Polizeirevier verbracht, wo er seinen Rausch in der Zelle kurieren konnte. Der Alkoholspiegel überstieg die Zwei-Promille-Marke deutlich. Wegen dem Angriff auf die Pflegekräfte wird eine Strafanzeige erstattet.

+++++++++++++++++++++++++2180405;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell