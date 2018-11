POL-UL: (GP) Eislingen - Randalierer schlägt auf Autos ein

Ulm (ots) - Beherzte Anwohner der Leibnizstraße hatten am Samstag gegen 23.20 Uhr einen Mann festgehalten, der auf die geparkten PKW eingeschlagen hatte. Beim Eintreffen der Streife lag der 30-jährige auf der Straße, wo er sich bereits mehrfach übergeben hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Alkoholisierte bei einem Bekannten so viel Berauschendes zu sich genommen hatte, bis er vor die Tür gesetzt wurde. Die Frustration über den rüde unterbrochenen Abend führte dazu, dass er sich an den geparkten Fahrzeugen abreagierte. Schließlich stolperte er über den Randstein und stürzte. Der Mann musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden.

