Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall kurz vor 15.30 Uhr. In der Badstraße passte eine 62-Jährige nicht auf. Sie fuhr fast ungebremst auf den Vordermann. In diesem Auto wurde der Fahrer leicht verletzt. Auch die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Beiden in Krankenhäuser. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Die 62-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Den beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

