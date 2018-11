Ulm (ots) - Die Frau war als Fahrgast in einem Linienbus. Der fuhr gegen 16.30 Uhr an den Omnibusbahnhof am Bahnhofplatz. Plötzlich trat ein 57-Jähriger vor den Bus. Der Mann hatte nicht aufgepasst und den Bus nicht gesehen. Der Fahrer musste stark bremsen. Die 23-Jährige im Bus stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fußgänger. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Für Fußgänger sind Bushaltestellen gefährliche Orte. Deshalb ist das Verhalten dort auch ausdrücklich in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Informationen dazu gibt ein Faltblatt von Polizei und Partnern: http://www.gib-acht-im-verkehr.de/0006_medien/download/a-z/wt-pm-7_haltestellen_flyer-gesamt.pdf. Darüber hinaus gilt auch für Fußgänger: Eile schadet oft. Lieber etwas später ankommen, als gar nicht.

