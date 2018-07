POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Leichtere Verletzungen zog sich ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Badener Straße zu. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer bog gegen 15.00 Uhr vom Schlößleweg nach links in die Badener Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der 60-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell