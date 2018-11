Ulm (ots) - Gegen 18 Uhr war ein Audi auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Er verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt Eislingen-West. Weil der Fahrer zu schnell unterwegs war, kam sein Pkw von der Fahrbahn ab. In einem Graben blieb er liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in eine Klinik. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.

++++2142624

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

"Tipp der Polizei: Sie wollen sich auf die Weihnachtszeit einstimmen? Am 1. Dezember findet um 19 Uhr in der Salacher Stauferlandhalle ein weihnachtliches Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg statt. Mit einem Mix aus unterhaltsamen Titeln und weihnachtlichen Anklängen möchten die Musiker bei ihren Zuhörern gute Laune und auch Besinnlichkeit vermitteln. Eintrittskarten erhalten Sie im Rathaus in Salach, bei der Buchhandlung Dölker in Salach, bei der Pressestelle der Ulmer Polizei oder an der Abendkasse. Wir freuen uns auf Sie!"

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell