Ulm (ots) - Gegen 4.45 Uhr betrat eine Angestellte das Haus in der Kirchgasse. Wie sie später der Polizei berichtete, traf sie im Büro auf einen Unbekannten. Der sei sofort durch ein Fenster geflüchtet. Ob er etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest, meldet die Polizei. Ebensowenig der Schaden, den der Einbrecher verursachte. Der Flüchtige ist etwa 25 Jahre alt und 1,80 m groß. Er hat braune Haut, eine schlanke Figur und dunkles krauses Haar. Bekleidet sei der Mann mit einer Jeanshose gewesen. Und er habe einen grauen Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln getragen. Die Polizei (Telefon-Nr. 0731/1880) sucht den Unbekannten jetzt und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler warnen davor, über Nacht oder freie Tage in Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

++++++++++2137192

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell