POL-UL: (GP) Ebersbach - Beim Einfahren auf die Straße Radfahrer übersehen

Ulm (ots) - Ein 64-jähriger PKW-Lenker fuhr am Samstag, gegen 16.30 Uhr, von einem Firmengelände auf die Hauptstraße ein. Dazu musste er den Gehweg überqueren. Auf dem Gehweg fuhr von rechts kommend ein 78-jähriger Fahrradfahrer. Der Radler konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in die Seite des Autos. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2 200 Euro geschätzt.

