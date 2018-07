Ulm (ots) - Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr auf der A7. Schon vorher fiel Zeugen ein Fiat auf. Der fuhr in Richtung Würzburg. Er habe ständig gedrängelt, sei dicht aufgefahren und habe die Lichthupe betätigt, um sich freie Bahn zu schaffen, schilderten die Zeugen später der Polizei. Kurz hinter der Anschlussstelle Giengen stockte der Verkehr. Eine Frau musste deshalb ihren Mercedes bremsen. Sie wollte noch den Fahrstreifen wechseln. Doch schon reichte es dem Fiatfahrer nicht mehr. Er fuhr auf den Mercedes auf und schob ihn auf einen Ford. Dann schleuderte der Mercedes in die Böschung. Die Autos blieben quer zur Fahrbahn stehen, die war damit blockiert. Im Fiat wurden drei Personen verletzt, davon eine schwer. Im Mercedes erlitten zwei Insassen, im Ford die Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, Rettungswagen transportierten die Leichtverletzten in Kliniken. Die Polizei ermittelte die Unfallursache, der 27-jährige Fiatfahrer sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Die A7 war bis gegen 13.30 Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Dennoch bildete sich ein kilometerlanger Stau.

