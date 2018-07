Ulm (ots) - Kurz vor 8 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Rennrad auf dem Radweg am Bleicher Hag. Dann fuhr er an einer Furt ungebremst über die Fahrbahn, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Er stieß mit einem Audi zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Radfahrer. Sie mahnt, die Verkehrsregeln zu beachten. "Denn der Straßenverkehr ist mittlerweile ein sehr komplexes System", sagt die Polizei. Wer in dieses System eingreife, indem er Regeln missachte, schaffe Gefahren. Auch für sich. So können scheinbar "kleine Sünden" schwerwiegende Folgen haben.

