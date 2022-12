Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag oder Freitag (15./16.12.2022) die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das in einem Parkhaus am Kleinen Schlossplatz parkte. Die Täter schlugen zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr das Fenster auf der Beifahrerseite des Jeep ein. Sie stahlen eine Tasche aus dem Fahrzeug und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

