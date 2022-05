Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Süd/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Samstag (28.04. bis 30.04.2022) in eine Firma an der Lothringer Straße und in ein Lebensmittelgeschäft an der Böheimstraße eingebrochen, bei einer Gaststätte am Triebweg blieb es beim Versuch. An der Lothringer Straße brachen unbekannte Täter am Freitag zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr die Tür zu einer Firma innerhalb eines Bürokomplexes auf und stahlen unter anderem einen Laptop sowie ein PC im Wert von rund Tausend Euro. An der Böheimstraße hebelten Einbrecher zwischen Freitag und Samstag, im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 06.45 Uhr, die Türe zum Verkaufsraum eines Lebensmittelgeschäfts auf und stahlen unter anderem eine Kasse mit über Tausend Euro Bargeld. Am Triebweg hebelten Unbekannte von Donnerstag, 22.20 Uhr bis Freitag, 10.00 Uhr, einen Fensterrahmen an einer Gaststätte auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machten sie jedoch keine Beute. Zeugen im Fall Lothringer Straße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße, im Fall Böheimstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße und im Fall Triebweg unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

