Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann wurde am Freitag (11.03.2022) um 18:30 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Königstraße bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Der Mann soll in dem Geschäft versucht haben, Kosmetikartikel und einen Rasierapparat im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Als der 25-Jährige von einem 41-jährigen Beschäftigten auf den Diebstahl angesprochen wurde, soll er diesen zur Seite gestoßen haben und in das 1. Obergeschoß geflüchtet sein. Dort eingeholt, kam es zu einer erneuten Rangelei zwischen dem Beschäftigten und dem Ladendieb. Selbst als eine hinzugerufene Streife eingetroffen war, soll sich der 25-Jährige weiterhin gegen die Festnahme gewehrt haben. Nur mit erheblichem Kraftaufwand konnte der Mann in den Streifenwagen getragen werden. Beim Diebstahl war der Mann in Begleitung einer bislang unbekannten Frau. Während der Festnahme des 25-Jährigen flüchtete diese aus dem Drogeriemarkt und fuhr auf einem E-Scooter in Richtung Hauptbahnhof davon. Der 25-jährige algerische Staatsangehörige wurde im Laufe des Samstags (12.03.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

