Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (06.03.2022) und Donnerstag (10.03.2022) in eine Wohnung an der Gnesener Straße eingebrochen, bei einer Wohnung am Brandenkopfweg blieb es lediglich beim Versuch. An der Gnesener Straße hebelten die Täter, entweder am Mittwoch oder Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 0.30 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen anschließend mehrere Hundert Euro Bargeld. Ebenfalls unbekannte Einbrecher versuchten offenbar im Zeitraum von Sonntag auf Dienstag erfolglos die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Ein heimkehrender Bewohner bemerkte am Dienstag gegen 20.00 Uhr die beschädigte Tür und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

