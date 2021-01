Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/ -Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (28.01.2021) in ein Haus an der Frühlingshalde eingebrochen. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Mainzer Straße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Frühlingshalde brachen die Täter zwischen 12.00 Uhr und 18.45 Uhr die Haustür auf und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen lediglich einen Schlüssel. An der Mainzer Straße hebelten zwei Unbekannte gegen 06.15 Uhr eine Verbindungstür zwischen einer Tiefgarage und dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf. Als der Versuch, eine Wohnungstür zu öffnen, nicht gelang, gingen sie wieder in den Kellerbereich. Nachdem ein Zeuge die beiden dort entdeckte, flüchteten sie in Richtung Landauer Straße. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Zeuge konnte lediglich einen der Täter beschreiben. Es soll sich um einen zirka 175 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur handeln. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine blaue Jeanshose und helle Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

