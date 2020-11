Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Angriff auf 57-Jährigen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.11.2020) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, vor einem Geschäft an der Kronenstraße auf einen 57 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn beleidigt zu haben. Der Tatverdächtige schlug gegen 14.40 Uhr offenbar mehrfach grundlos gegen die Fensterscheiben des Geschäftes. Als der 57 Jahre alte Mitarbeiter nach draußen ging und den Tatverdächtigen aufforderte zu gehen, fing der 41-Jährige an ihn und seine Mitarbeiterin zu beleidigen. Anschließend ging er unvermittelt auf den 57-Jährigen los, schlug mit Fäusten und seinem Gürtel auf ihn ein und verletzte ihn. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den rabiaten Mann daraufhin fest. Auch sie beleidigte der Tatverdächtige mehrfach. Der mutmaßlich staatenlose Tatverdächtige, der erst zwei Tage zuvor aus Strafhaft in anderer Sache entlassen worden war, wurde am Freitag (13.11.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

