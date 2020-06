Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Einbruch in Kindergarten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag (18.06.2020) einen Mann festgenommen, der zuvor in einen Kindergarten an der Helfergasse eingebrochen war. Gegen 02.05 Uhr meldete ein Anwohner einen Mann, der an ein Fenster des Kindergartens klopfte, wenig später nahm er zudem Licht in dem Gebäude wahr. Er teilte den alarmierten Polizeibeamten mit, dass nur kurz vor deren Eintreffen ein Mann das Gebäude wieder verlassen hatte. Die Beamten nahmen daraufhin in unmittelbarer Nähe den 56-Jährigen fest, der vom Zeugen beschrieben worden war. Er war offenbar über ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäudeinnere gelangt und hatte dort zwei Räume durchsucht und mehrere Schränke durchwühlt. Ob der Einbrecher etwas entwendete, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da gegen den 56-jährigen serbischen Staatsangehörigen bereits ein anderer Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

