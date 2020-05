Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht zum Dienstag (05.05.2020) mit seinem Hyundai in der Filderhauptstraße mutmaßlich betrunken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. Der 31-Jährige war mit einem Hyundai gegen 00.20 Uhr in der Filderhauptstraße Richtung Mittlere Filderstraße unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Hyundai verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmasten stieß. Anschließend fuhr er weiter und prallte an einem Fahrradständer gegen fünf Fahrräder und zwei Pfosten, bevor das Auto in einer Hofeinfahrt auf Höhe der Hausnummer 35 zum Stillstand kam. Sein 30 Jahre alter Mitfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige, der nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Kräfte der Feuerwehr streuten die Ölspur ab, Mitarbeiter eines Energieversorgers klemmten die Stromzufuhr der beschädigten Ampelanlage ab.

