Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Pedelec - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag (16.04.2020) sind im Unteren Schlossgarten ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer und eine 68-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Der 23 Jahre alte Pedelec-Fahrer fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee in Fahrtrichtung Rosensteinpark, als er mit der 68 Jahre alten Fußgängerin zusammenstieß, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beide stürzten und verletzten sich dabei leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

