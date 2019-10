Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Innenstadt sind am Samstag (19.10.2019) offenbar mehrere Trickdiebe mit verschiedenen Maschen unterwegs gewesen. An der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz wurde gegen 11.15 Uhr einer 77-jährigen Frau der Geldbeutel aus der unmittelbar neben ihr auf der Wartebank abgestellten Handtasche gestohlen. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine Frau und zwei Männer, die vermutlich arbeitsteilig agierten. Während zwei das Umfeld überwachten, setzte sich der Dritte direkt neben die Geschädigte und entwendete in der Folge unbemerkt das Portemonnaie. Die Personen werden als mutmaßliche Südosteuropäer beschrieben, alle etwa 25 Jahre alt. Einer der Männer war circa 170 Zentimeter groß und auffallend schlank. Die Frau wird als circa 25 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Auffallend waren ein Goldzahn und schwarze, lange, fettige Haare. Sie war mit einem grauen Rock und einer grauen Strickjacke bekleidet. In der Calwer Straße ereignete sich gegen Mitternacht ein weiterer Fall im Zusammenhang mit einer scheinbar freundlichen Umarmung. Ein 24-Jähriger wurde Opfer zweier Unbekannter, die ihm während des Geschehens unbemerkt den Geldbeutel aus der Manteltasche zogen. Die Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben: Beide arabisches Äußeres, 20 bis 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Einer trug eine Brille ähnlich einer Lesebrille. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße, Telefon +4971189903100, zu melden.

