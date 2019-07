Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen - 23-Jähriger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (06.07.2019) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Schillerplatz falsche Ware als vermeintliches Rauchgift verkauft zu haben. Die Beamten beobachteten den Mann, wie er gegen 03.00 Uhr zwei Plomben des angeblichen Rauschgifts für 150 Euro verkaufte und nahmen ihn anschließend fest. Der gambische Tatverdächtige wurde am Samstag (06.07.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehls erließ und in Vollzug setzte.

