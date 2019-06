Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstag (04.06.2019) einen 29 Jahre alten Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine 27 Jahre alte Frau unsittlich berührt zu haben. Die Frau kam mit dem ihr unbekannten Tatverdächtigen gegen 15.45 Uhr im Bereich der Bussenstraße ins Gespräch. In dessen Verlauf griff der Mann der 27-Jährigen offenbar unvermittelt an den Busen und entfernte sich anschließend. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Polizeibeamte den Tatverdächtigen und nahmen ihn gegen 17.25 Uhr an seiner Arbeitsstelle in einem Restaurant in der Nähe des Tatortes fest. Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann vorerst auf freien Fuß.

