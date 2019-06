Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit offenbar gestohlenem Roller vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Mühlhausen (ots)

Zwei Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen (05.06.2019) mit einem offenbar gestohlenen Roller vor der Polizei geflüchtet. Polizeibeamte bemerkten den Rollerfahrer sowie seinen Sozius an der Einmündung Löwentorstraße/Bottroper Straße. Da beide keinen Helm trugen, sollten sie kontrolliert werden. Als der Rollerfahrer den Streifenwagen erkannte, fuhr er über eine rote Ampel und flüchtete in Richtung Zuckerfabrik, bevor er durch eine Fußgängerunterführung im Bereich der Löwentorstraße/Bottroper Straße entkam. Mehrere Versuche, den Täter auf der Flucht zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Die Beamten entdeckten den roten Roller an der Haltestelle Bottroper Straße. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten, die zu Fuß weiter flüchteten, verlief erfolglos. Ermittlungen ergaben, dass der Roller zwischen Dienstag (04.06.2019), 17.30 Uhr und Mittwoch, 03.20 Uhr, in der Schirmerstraße gestohlen worden war. Von den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass der Fahrer einen schwarzen und der Sozius einen grauen Kapuzenpulli trug. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

