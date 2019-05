Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag (20.05.2019) in zwei Wohnungen an der Schwarzwaldstraße und an der Straße Reisenenwald eingebrochen. An der Straße Reisenenwald drückten die Täter zwischen 23.30 Uhr und 05.00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten ein Elektrogerät im Wert von geschätzten Hundert Euro. An der Schwarzwaldstraße brachen die Unbekannten gegen 03.50 Uhr über ein Kellerfenster ein und durchsuchten ebenfalls mehrere Räume. Hier bemerkte sie der Hund des Wohnungsbesitzers und machte sein Herrchen auf die Einbrecher aufmerksam. Diese flüchteten, nachdem sie aufgeflogen waren. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang noch unklar. Einer der beiden Unbekannten kann wie folgt beschreiben werden: männlich, etwa 180 Zentimeter groß mit dunklerer Hautfarbe. Er hat eine Basecap und eine dunkle Jacke getragen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell