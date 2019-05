Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststättenkontrollen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (10.05.2019) bei mehreren Gaststättenkontrollen im Stadtgebiet eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Die Beamten, die zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr rund 20 Betriebe kontrollierten, stellten in zwei Shisha-Bars zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen fest. Daher musste die Zubereitung sowie der Konsum von Wasserpfeifen vorerst untersagt und die Betriebe zum Lüften evakuiert werden. In einer weiteren Gaststätte stellten die Beamten ein unerlaubtes Wettterminal fest. Noch vor Ort setzten die Beamten das Gerät in einen funktionslosen Zustand. Weitere Verstöße betrafen unter anderem das Jugendschutzgesetz sowie das Landesdatenschutzgesetz. Bezüglich der festgestellten Verstöße wurde die Gaststättenbehörde informiert.

