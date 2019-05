Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist am Max-Eyth-See - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch (01.05.2019) am Max-Eyth-See vor mehreren Frauen unsittliche Handlungen an sich vorgenommen. Er onanierte gegen 18.00 Uhr in dem Naherholungsgebiet und flüchtete anschließend mit einem rot-schwarzen Rennrad. Die anschließend eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Frauen beschreiben den Täter wie folgt: Er war zirka 40 Jahre alt, unrasiert und hatte eine Glatze. Er trug eine Softshell-Jacke mit schwarz-grauen Ärmeln und gelbem Reißverschluss. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell