Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülleimerbrand - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro entstand bei einem Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30./31.03.2019) Uhr auf dem Gelände eines an der Lindenschulstraße gelegenen Schulzentrums. Mehrere Zeugen bemerkten kurz nach Mitternacht, dass auf dem Schulhof zwei Müllcontainer in Brand geraten waren und verständigten die Rettungskräfte. Das Feuer, das sich bereits auf die Holzfassade einer benachbarten Garage ausgebreitet hatte, konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei übernommen, Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

