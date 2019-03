Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (30.03.2019) gegen 00:05 Uhr wurden zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen durch einen Exhibitionisten belästigt. Die beiden Geschädigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Hospitalstraße, als sie in unmittelbarer Nähe eine männliche Person wahrnahmen, welche sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die beiden Geschädigten entfernten sich zunächst in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Als sie nach circa 10 Minuten wieder zurückkamen entdeckten sie die Person erneut, welche dann anschließend in Richtung Gymnasiumstraße flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, sportliche Figur und dunkelhäutig. Zur Tatzeit trug er dunkelblaue Jeans, eine schwarze Jacke und helle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

