Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist mit geöffneter Hose vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.03.2019) einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich am Bahnhof Zuffenhausen gegenüber einer 53-jährigen Frau entblößt zu haben. Die 53 Jahre alte Frau lief gegen 04:55 Uhr durch die Bahnhofsunterführung. Dort traf sie auf den 27-jährigen Mann, der vor ihr sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Kurz darauf nahmen die Beamten den Tatverdächtigen noch mit geöffneter Hose auf dem Bahnhofsgelände vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder entlassen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

