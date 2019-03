Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (13.03.2019) an der Schönbergstraße eine 83 Jahre alte Frau überfallen und dabei ihre Handtasche erbeutet. Als die Seniorin gegen 21.50 Uhr ihre Haustür aufschloss, schlich sich der Unbekannte von hinten an und riss ihr die Tasche aus der Hand. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Eine Personenbeschreibung liegt aufgrund der Tatausführung und der vorangeschrittenen Dunkelheit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

