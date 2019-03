Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar betrunken Unfälle verursacht und geflüchtet - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend (13.03.2019) mutmaßlich betrunken mit seinem Auto gefahren und hat dabei offenbar mehrere Unfälle verursacht. Ein Zeuge rief gegen 23.50 Uhr die Polizei als er beobachtete, wie ein Fiat Punto in der Ludwigstraße auf Höhe der Vogelsangstraße mit einem parkenden Auto kollidierte und anschließend mit laufendem Motor stoppte. Alarmierte Polizeibeamte trafen einen offenbar alkoholisierten Mann in dem Auto liegend an. Es waren mehrere frische Unfallschäden am Auto erkennbar.

Der 23-Jährige fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand von der Silberburgstraße in Richtung Ludwigstraße. In diesem Bereich stellten die Beamten insgesamt sieben Unfallschäden an parkenden Autos fest. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von über 50.000 Euro. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und anschließend bei der Polizei ausgenüchtert werden. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und das Auto. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht rechnen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden. (lk)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell