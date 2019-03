Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sicherheit rund ums Haus - Polizeiliche Beratung in den Stadtteilen

Stuttgart-Süd (ots)

Am Mittwoch (13.03.2019) haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich in ihrem Stadtteil zum Thema "Schutz vor Einbruch" beraten zu lassen. Von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind Beamte der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und Präventionsbeamte des zuständigen Polizeireviers mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts in Stuttgart-Süd am Marienplatz anzutreffen. Die Fachberater der Polizei informieren kompetent, unabhängig und kostenlos über handelsübliche Sicherungssysteme, die im Informationsfahrzeug ausgestellt sind. Weitere Beratungstermine finden Sie im Internet unter http://www.polizei-stuttgart.de

Prävention: Wer sich grundsätzlich über Einbruchsschutz informieren möchte, kann sich das ganze Jahr über von Beamten der Kriminalpolizei beraten lassen. Die Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kommen nach telefonischer Absprache zu Ihnen nach Hause und beraten Sie individuell über Möglichkeiten, die Wohnung, das Haus oder die Firmenräume vor Einbrechern zu schützen. Die Spezialisten von der Kriminalpolizei erkennen Schwachstellen am Gebäude und wissen, wie man oftmals schon mit wenig Aufwand Abhilfe schaffen kann. Dieser Service Ihrer Stuttgarter Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin: Wir sind wochentags während der Bürozeiten unter der Telefonnummer +4971189901230 zu erreichen. Im Internet sind Informationen und Tipps rund um das Thema Schutz vor Einbruch auf der Homepage des Polizeipräsidiums Stuttgart oder unter http://www.k-einbruch.de und http://www.polizei-beratung.de zu finden.

