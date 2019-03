Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Ausparken mehrere Fahrzeuge beschädigt und Abhang hinuntergerollt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 77 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (05.03.2019) in der Stafflenbergstraße beim Ausparken fünf Fahrzeuge beschädigt und ist mehrere Meter einen Abhang hinuntergerollt. Der 77-Jährige wollte kurz vor 16.00 Uhr mit seinem BMW ausparken, als er offenbar aufgrund eines Bedienfehlers rückwärtsfuhr, gegen fünf geparkte Fahrzeuge stieß und anschließend mehrere Meter einen Abhang hinunterrollte, bevor er an einem Gartenhaus zum Stehen kam. Der 77-Jährige blieb unverletzt, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro.

