POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (08.12.2018) zwei 22 und 64 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäften Schmuck und Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 16.30 Uhr ein Geschäft an der Badstraße, entfernten in einer Umkleidekabine offenbar die Sicherheitsetiketten an mehreren Kleidungsstücken und steckten in einem scheinbar unbemerkten Moment eine Halskette ein. Der Ladendetektiv beobachtete die beiden und verständigte die Polizei. Beim Verlassen des Geschäfts nahmen die Beamten die Tatverdächtigen fest. Ihre Beute trugen sie bei sich. Die beiden wohnsitzlosen und bereits polizeibekannten Ungarn wurden am Sonntag (09.12.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden.

