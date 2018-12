POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen /-Ost (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (07.12.2018) in eine Gaststätte an der Sachsenstraße sowie in der Nacht zum Samstag (08.12.2018) in eine Gaststätte an der Karl-Schurz-Straße eingebrochen. Zwischen 00.00 Uhr und 11.15 Uhr gelangten die Täter über ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Innere der Gaststätte an der Sachsenstraße. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag. Auch in der Karl-Schurz-Straße brachen die Täter an einem Fenster an der Rückseite der Gaststätte ein. Im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 06.45 Uhr durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Laptops. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell