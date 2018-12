POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Untertürkheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Freitag (07.12.2018) und Samstag (08.12.2018) an drei Wohnungen in Feuerbach und Untertürkheim zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten am Freitag zwischen 08.20 Uhr und 19.35 Uhr die Tür einer Wohnung im fünften Stockwerk an der Oswald-Hesse-Straße aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen brachen sie den Einbruchsversuch ab. Ebenfalls am Freitag, zwischen 14.00 Uhr und 22.55 Uhr hebelten Unbekannte das Küchenfenster eines Hauses an der Föhrichstraße auf. Sie gelangten in die Wohnräume, durchwühlten diese und stahlen Schmuck und Kleidung im Wert von mehreren Tausend Euro. Ein weiterer Fall ereignete sich am Samstag gegen 18.20 Uhr in der Hettichstraße. Ein Unbekannter versuchte in ein Wohnhaus einzudringen. Zeugen beobachteten offenbar den Vorfall und schrien den männlichen Täter an. Daraufhin ließ er von seinem Vorhaben ab und trat die Flucht an. Bei der anschließenden Fahndung, die bislang ohne Erfolg verlief, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Zeugen beschreiben den Mann wie folgt: Zirka 175 Zentimeter groß, sportlich, schlank und kurze Haare. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen Blouson und eine helle Hose. Er führte einen mittelgroßen, zirka 15 Kilogramm schweren Hund mit sich. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell