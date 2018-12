POL-S: Rabiater Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (08.12.2018) in einem Supermarkt an der Ostendstraße einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Lebensmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten durch einen Beschäftigten gewehrt zu haben. Angestellte hatten gegen 08.00 Uhr den 29-jährigen Filialleiter verständigt, da sich der 21-Jährige im Markt verdächtig verhalten hatte. Der 29-Jährige sprach den Tatverdächtigen nach der Kasse an, dieser versetzte ihm jedoch im Vorbeigehen mit der Schulter einen Stoß. Der 29-Jährige konnte den Tatverdächtigen niederringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zwei Packungen Maultaschen und eine Packung Kekse, die er offenbar zuvor im Laden gestohlen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

